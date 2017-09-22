Южноуралец оговорил земляка, чтобы избавиться от штрафов

Жителю Красноармейского района грозит два года колонии за ложный донос.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Красноармейского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Установлено, что в июле 2017 года молодой человек обратился в ОМВД России по Красноармейскому району, заявив, что в январе 2016 года ночью житель Сосновского района угнал его автомобиль марки «Мазда 3», который располагался возле его дома в селе Шумово. При этом южноуралец был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Сотрудники полиции провели доследственную проверку. Но оказалось, что обвиненный парнем мужчина автомобиль не угонял. Причиной оговора явился тот факт, что ранее по просьбе знакомого молодой человек зарегистрировал иномарку на свое имя, но фактически автомобилем пользовался другой человек. При этом очень быстро южноуральцу стали приходить многочисленные постановления о совершении административных правонарушений в сфере дорожного движения, однако фактический пользователь автомобиля не оплачивал штрафы за правонарушения.

По результатам проверки по факту угона вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция указанной статьи УК РФ предусматривает наказание как в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей, так и лишение свободы на срок до двух лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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