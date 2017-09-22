Общественники: в Челябинской области срывается реализация проекта «Городская среда»

Благоустройство дворовой территории вызывает множество нареканий южноуральцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, движения опасаются срыва сроков реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Проведенный мониторинг благоустройства дворов в Курчатовском районе Челябинска отражает общую неблагополучную ситуацию по региону.

Дворовая территория многоквартирных домов 23, 23А, 25, 25А на улице Молдавской была одной из самых перспективных в плане благоустройства. Активные жители вместе с местным депутатом охотно работали над созданием идеального дизайн-проекта обновленного игрового пространства. Их главными приоритетами были – детская площадка, ее ограждение и расширение дороги, которое бы позволило увеличить парковочные места. О том, что их предложения прошли редактирование, они узнали по факту, когда строители в лужи начали укладывать асфальт, а недавно покрашенную игровую площадку разобрали на дрова, не установив ничего взамен. Тогда и выяснилось, что смету урезали до 2,5 миллиона рублей, убрав дополнительные парковочные места и ограждения игровой территории.

«Жители очень недовольны. Во дворе осталась железная песочница, острые урны, травмоопасные качели. Для отдыха детей ничего не сделано. Игровой и спортивный комплекс, дополнительные лавочки и урны жителям обещают поставить только к 4 октября. Примечательно, что инициативная группа жильцов еще на этапе создания дизайн-проекта отказалась от софинансирования работ, и представители управляющей компании сегодня это подтвердили. Остается непонятным – почему демонтировали существующие малые формы, и кто должен будет оплатить 3% стоимости вошедшего в смету игрового и спортивного комплекса», – спросил у представителей местной власти координатор Центра по мониторингу благоустройства городской среды в Челябинской области Антон Неверов.

Оказалось, что по данным главы Курчатовского района, этот двор готов на 100%. Реальное положение дел он оценил вместе с экспертами и считает, что необязательно взыскивать с жителей деньги за новую игровую площадку, которую установят вместо снесенной.

«К сожалению, итоги проведенного мониторинга благоустройства дворов в Курчатовском районе Челябинска отражают общую ситуацию по региону – из 20 дворов только каждый пятый выполнен без нареканий. По нашим данным, в установленные сроки вряд ли удастся осуществить благоустройство дворов в Чебаркуле, Озерске, поселке Локомотивный и Красноармейском районе», – сообщил эксперт челябинского штаба ОНФ Евгений Савельев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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