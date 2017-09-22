Заболеваемость южноуральцев ОРВИ выросла на 40 процентов

На Южный Урал наступает эпидемия ОРВИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, в настоящее время ситуация по заболеваемости ОРВИ в регионе оценивается как неэпидемическая.

За 38 неделю 2017 года (с 11 по 17 сентября) зарегистрировано 19 тысяч 326 случаев ОРВИ (58,68 на 10 тысяч населения), что выше уровня прошлой недели на 40%. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже уровня эпидпорога на 24,4%. Случаев выявления вируса гриппа в текущем сезоне в Челябинске не зарегистрировано, заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов парагриппа, РС-инфекции, адено- и риновирусов.

«Минздрав рекомендует руководителям медорганизаций взять на контроль выполнение графиков вакцинации против гриппа населения в рамках Национального календаря профилактических прививок, – заявила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова. – Необходимо активизировать работу, в том числе с использованием прививочных бригад, расширением графика приема в поликлиниках. Также мы рекомендуем руководителям органов управления и медицинских организаций муниципальных образований взять под личный контроль формирование запаса тест-систем для диагностики гриппа, сформировать неснижаемый запас противовирусных лекарственных средств для лечения больных ОРВИ и гриппом и организовать систематическую работу по информированию населения о мерах профилактики, преимуществах иммунопрофилактики гриппа. Также напоминаем, что в случае появления признаков заболевания необходимо сразу обращаться к врачу».

Челябинск, Виктор Елисеев

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