Челябинские застройщики выходят из кризиса с дольщиками

Южноуральские застройщики проблемных домов доложили об исполнении мероприятий «дорожной карты».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, нНа очередном заседании рабочей группы при региональном правительстве, возглавляемой заместителем губернатора Сергеем Шалем, с докладами выступили представители 14 застройщиков из Челябинска, Копейска, Миасса и Чебаркуля. Они рассказали членам группы и представителям обманутых дольщиков о том, как идет строительство проблемных домов и исполнение мероприятий из «дорожной карты», разработанной по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщает пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры региона.

Первым выступил представитель компании «Гринфлайт» Кирилл Кочкин. По его словам в настоящий момент шесть сданных домов в микрорайоне «Академ Riverside» активно заселяются. 936 семей получили возможность въехать в новые квартиры и оформить право собственности на них. Напомним, 14 сентября областной арбитражный суд принял решение о передаче жилых помещений в шести домах (№ 14, 28, 49, 56, 95, 110) участникам долевого строительства.

До конца 2017 года в микрорайоне «Академ Riverside» будут введены в эксплуатацию еще пять домов (№ 1, 4, 7, 40, 54). Свою жилплощадь получат еще 1 тысяча 270 семей дольщиков. Таким образом до конца текущего года «Гринфлайт» удовлетворит потребности более чем 2 тысячи 200 участников долевого строительства. Это половина всех обманутых дольщиков компании на начало 2017 года.

Еще девять домов будут сданы в 2018 году. Кроме того, 372 семьям предложат заменить объекты долевого участия. Им предлагают квартиры в пяти домах, которые будут достроены в 2018 году.

Один дом из «дорожной карты» введен в эксплуатацию в Миассе. Застройщиком объекта является «Жилищная инвестиционная корпорация». Свои квартиры получили 60 семей.

Хорошие новости есть также для дольщиков ООО «Речелстрой». 18 сентября решением суда не был продлен арест земельных участков компании. Строительство теперь может быть продолжено. Кроме того 25 и 29 сентября пройдут аукционы по продаже четырех участков, принадлежащих компании. Вырученные средства пойдут на достройку четырех домов в микрорайоне «Чурилово Lake City».

«Для земли, выставленной на аукцион, обозначена минимальная продажная цена – 170 миллионов рублей. Заинтересованные в покупке этих участков лица уже есть», – пояснил председатель рабочей группы, заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

Работы на объектах планируется возобновить в октябре 2017, а ввести в эксплуатацию – в марте 2018 года. В свою очередь, средства от продажи свободных квартир в этих домах пойдут на продолжение строительства еще двух домов. Они будут сданы к концу следующего года. Также стало известно, что полномочия по достройке домов ООО «Речелстрой» переходят к другой компании.

Обеспокоила членов рабочей группы ситуация с объектами долевого строительства компаний «Фирма Челябстройподрядчик», «РегионПроект», «Проект Парковый 1», «Инман» и «УралСтрой» в Копейске. Сроки сдачи домов регулярно переносятся. Вице-губернатор Сергей Шаль настоятельно рекомендовал инвестору Александру Сребрянскому, представляющему интересы группы компаний, проводить регулярные встречи с дольщиками проблемных домов и размещать информацию о ходе строительства и итогах встреч на сайтах компаний. Помещение для встреч предоставит администрация Копейского городского округа. «Актуализированный график достройки домов должен быль предоставлен застройщиками до конца сентября», – подчеркнул заместитель губернатора.

На сегодняшний день в «дорожную карту», разработанную по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, готовятся изменения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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