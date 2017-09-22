Челябинский водоканал забыл про пожарных

В Металлургическом районе нашли полсотни неисправных пожарных гидрантов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района областного центра потребовало от МУП «ПОВВ» привести в рабочее состояние 47 пожарных гидрантов.

Пока почти полсотни пожарных гидрантов находятся в неисправном состоянии, что в случае возникновения пожара может привести к большим временным затратам по его ликвидации. Так, в ходе прокурорской проверки были выявлены факты отсутствия подъезда к гидранту, отсутствия воды, в ряде случаев гидранты были закатаны асфальтом, засыпаны грунтом, имели неисправный шток либо отсутствие ствола.

В адрес генерального директора МУП «ПОВВ» прокуратурой района внесено представление об устранении выявленных нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено прокуратурой района на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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