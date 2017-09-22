В Челябинской области бутлегер пытался откупиться от полиции

У челябинца изъяли почти 10 тысяч литров паленого алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с ОГИБДД Отдела МВД России по Брединскому району на автодороге остановлен грузовой автомобиль, в котором обнаружены алкогольная продукция и табачные изделия, не маркированные специальными акцизными знаками.

Сотрудниками полиции изъято 1 тысяча 828 коробок (9 тысяч 449 литров) алкогольной продукции и 25 тысяч пачек сигарет. В ходе дальнейших мероприятий установлен владелец продукции – житель Челябинска.

Решался вопрос о возбуждении административного производства по правонарушению, предусмотренному частью 4 статьи 15.12. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации).

Во избежание административной ответственности владелец алкоголя и табачных изделий попытался откупиться, предложив сотруднику группы экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Брединскому району 40 тысяч рублей. Однако полицейский лишь составил протокол о попытке дать взятку, который отправил в следственное управление СКР по Челябинской области.

В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 30 части 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на дачу взятки). За совершение данного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ водворён в изолятор временного содержания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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