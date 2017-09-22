Южноуральцев предупредили об угрозе смога

В трех городах Челябинской области объявлены НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в Челябинске, Сатке и Коркино с 19 часов 22 сентября до 19 часов 23 сентября ожидаются НМУ 1 степени опасности, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер, ночью инверсия),

Южноуральцам рекомендовано не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта. В случае возникновения сильной жителей просят информировать об этом отдел метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (телефон/факс (351) 260-67-70).

Жалобы на загрязнение атмосферного воздуха следует направлять в управление Росприроднадзора по Челябинской области (454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 75 (телефон (351) 237-81-83, факс (351) 237-49-98), а также управление Роспотребнадзора по Челябинской области (454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73, (телефон/факс (351) 263-64-90) для принятия предусмотренных законодательством мер.

Челябинск, Виктор Елисеев

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