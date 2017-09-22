В центре Челябинска на все выходные закроют движение

В выходные власти города закроют один из перекрестков в центре Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в связи с ремонтом трамвайных путей прекращено движение транспорта по улице Свободы на пересечении с улицей Труда до 6 часов 25 сентября.

Кроме того, в связи с производством работ по укладке дорожного покрытия на Копейском шоссе от улицы Трубников до улицы Рождественского, в направлении центра города, будет ограничено движение транспорта и закрыто движение троллейбусов с 09 часов 23 сентября до 23 часов 25 сентября.

В Ленинском районе на период выполнения работ троллейбусы проследуют по следующей схеме:

вводится кольцевой маршрут с трассой движения «ЧКПЗ – ул. Машиностроителей – ул. Новороссийская – ул. Гагарина – Копейское шоссе – ЧКПЗ»;

вводится маршрут № 20 «ЧКПЗ – ул. Машиностроителей – ул. Новороссийская – Солнечный берег» в прямом и обратном направлении;

троллейбусы №10 направляются по маршруту «ул. Молдавская – ЧТЗ».

Также в связи с прокладкой сетей теплоснабжения будет ограничено движение транспорта по улице Университетская Набережная от улицы Молодогвардейцев до улицы 40-летия Победы с 25 сентября по 9 октября.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.09.17

Южноуральцев предупредили об угрозе смога. / Ни угроз, ни обрушений: руководство медсанчасти Озерска отрицает ЧП в детской поликлинике. / ВККС не стала назначать главу Арбитражного суда Челябинской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»