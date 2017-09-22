В центре Челябинска на все выходные закроют движение

В выходные власти города закроют один из перекрестков в центре Челябинска.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в связи с ремонтом трамвайных путей прекращено движение транспорта по улице Свободы на пересечении с улицей Труда до 6 часов 25 сентября.
Кроме того, в связи с производством работ по укладке дорожного покрытия на Копейском шоссе от улицы Трубников до улицы Рождественского, в направлении центра города, будет ограничено движение транспорта и закрыто движение троллейбусов с 09 часов 23 сентября до 23 часов 25 сентября.
В Ленинском районе на период выполнения работ троллейбусы проследуют по следующей схеме:
вводится кольцевой маршрут с трассой движения «ЧКПЗ – ул. Машиностроителей – ул. Новороссийская – ул. Гагарина – Копейское шоссе – ЧКПЗ»;
вводится маршрут № 20 «ЧКПЗ – ул. Машиностроителей – ул. Новороссийская – Солнечный берег» в прямом и обратном направлении;
троллейбусы №10 направляются по маршруту «ул. Молдавская – ЧТЗ».
Также в связи с прокладкой сетей теплоснабжения будет ограничено движение транспорта по улице Университетская Набережная от улицы Молодогвардейцев до улицы 40-летия Победы с 25 сентября по 9 октября.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 22.09.17
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