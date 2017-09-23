«Схватил за ворот и потащил»: в Челябинске пытались похитить школьницу

В Челябинске ищут мужчину, напавшего на второклассницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 21 сентября в Ленинском районе. По словам знакомого семьи девочки, рано утром неизвестный подкараулил ребенка возле школы №130.

«Мужик схватил её за ворот, зашугал и протащил почти до самой «Авроры», – написал челябинец в соцсетях, добавив, что в итоге школьница вырвалась и убежала. – Кто видел что-то, отпишитесь. Ребёнок в шоке – не может описать врага».

Родители второклассницы обратились в полицию. «Там сказали, что за полгода это уже седьмое нападение, четверых они даже посадили», – отметил автор сообщения. В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка.

В комментариях к сообщению одни горожане посоветовали родителям просмотреть камеры видеонаблюдения, установленные на входах в магазины, а также на самой школе.

Другие усомнились в правдивости истории, заявив, что от здания школы до кинотеатра «Аврора» не менее двух остановок, а на взрослого мужчину, тащившего школьницу за шкирку, уж точно бы обратили внимание. «У нас возле 65 школы на остановке мужик умирал, и все смотрели, как он в приступе корчится. Никто не помог. Чему удивляться?», – заступилась за автора сообщения одна из участниц диалога.

Челябинск, Юлия Димова

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