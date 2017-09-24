Челябинцы больше суток прождали в аэропорту вылета в Турцию

Челябинцы потеряли день отдыха из-за поломки самолета до Анталии.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», борт турецкой авиакомпании Atlas Global должен был вылететь из южноуральской столицы 23 сентября в 4:15. Однако из-за технической неисправности судна чартерный рейс отложили более чем на сутки.

По данным онлайн-табло на сайте авиапредприятия, аэробус А-321 вылетел из Челябинска в 8:31 24 сентября.

Напомним, в начале лета другой перевозчик – «ВИМ-Авиа» прекратил выполнять чартерные рейсы из Челябинска в Анталию и обратно. Проблемы с доставкой пассажиров на турецкий курорт начались еще в конце мая. За задержку более 170 рейсов следственное управление на транспорте СК России возбудило в отношении компании уголовное дело. Перевозчик объяснил ситуацию возросшим пассажиропотоком и нехваткой бортов, в итоге отменил ряд чартерных рейсов из российских городов, включая Москву, Екатеринбург, Тюмень, Симферополь, Челябинск и другие. Возобновить полеты планировалось 5 октября. Однако в минувшую субботу в столичном аэропорту Домодедово разразился очередной скандал: отложили еще 14 рейсов «ВИМ-Авиа». СК сообщил, что перевозчик был в курсе о невозможности вылета самолетов в указанные сроки, однако продавал билеты.

Челябинск, Юлия Димова

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