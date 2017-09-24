В доме южноуральца нашли оружие и боеприпасы

У жителя Златоуста изъяли оружие и патроны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, 33 боевых патрона калибра 5,45 и 7,62 миллиметра, затворы от двух винтовок и ударно-спусковой механизм охотничьего ружья изъяли у 59-летнего местного жителя. По факту незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки оружия, его основных частей и боеприпасов в отношении ранее не судимого златоустовца возбудили уголовное дело.

Отметим, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет со штрафом до 80 тысяч рублей. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Юлия Димова

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