Челябинская область вошла в восьмерку регионов с растущей преступностью

Южный Урал оказался в числе регионов с растущим числом преступлений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область заняла четвертое место среди самых криминальных регионов России. Такие сведения приводит Генпрокуратура в отчете «О состоянии преступности в России за январь-июня 2017 года».

На первом месте традиционно оказалась Москва: несмотря на сокращение числа преступлений в столице, в первой половине года их зарегистрировано 71 тысяча 961. Далее следует Московская область с показателем в 43,7 тысячи преступлений. Тройку замыкает Краснодарский край с 33,5 тысяч уголовно наказуемых деяний. Следует отметить, что и в этих двух субъектах Федерации отмечается снижение общего числа преступлений.

Отличается картина в Челябинской области. Здесь число зарегистрированных преступлений выросло на 1,1%, достигнув 33,3 тысячи. При этом регион вошел в число восьми субъектов, где отмечен рост преступности, заняв среди них седьмое место. Также в «восьмерку» вошли Чечня, Тыва, Калужская область, Марий Эл, Саратовская и Магаданская области и Кабардино-Балкария.

Пятое место в числе наиболее криминальных регионов заняла Башкирия с 29,5 тысячи преступлений.

Напомним, Челябинская область на протяжении последних нескольких лет стабильно входит в десятку регионов с наиболее криминогенной обстановкой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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