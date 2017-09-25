Власти Челябинска пообещали к пятнице запустить отопительную систему города

В Челябинске отопление включат к пятнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отопление в домах челябинцев начнут подключать с ночь на среду, 27 сентября. Такое поручение дал глава Челябинска Евгений Тефтелев.

По словам градоначальника, уже в минувшую пятницу среднесуточная температура в городе держится была в районе +8 градусов, а в последующие дни – еще ниже. «По всем нормативам нужно включать отопление в среду, чтобы к выходным город был подключен», – отметил Евгений Тефтелев.

Кроме того, до среды коммунальщикам необходимо будет закончить подключать учреждения социальной сферы, школы и детские сады.

Челябинск, Виктор Елисеев

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