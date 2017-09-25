Понедельник, 25 сентября 2017, 11:15 мск

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В семи муниципалитетах Южного Урала стартовал отопительный сезон

В семи муниципалитетах Южного Урала стартовал отопительный сезон

Семь муниципалитетов Челябинской области дали старт отопительному сезону.

Как сообщили РИА в пресс-службе правительства Челябинской области, в регионе продолжается подключение к отоплению жилого фонда и социальных объектов.

На сегодняшний день теплом обеспечены жители трех муниципалитетов. К подключенным ранее Кусинскому и Саткинскому районам прибавился город Снежинск. Началась подача тепла в дома жителей Нязепетровского, Пластовского, Красноармейского районов и Усть-Катавского городского округа. А областной центр подключится к отоплению в среду, 27 сентября.

В квартиры снежинцев тепло начало поступать еще на прошлой неделе. На данный момент отапливается 100% жилого фонда города.

Кроме того, 22 сентября Пластовский, Красноармейский районы и город Усть-Катав также объявили о начале отопительного сезона. А сегодня, 25 сентября, батареи начнут теплеть в Нязепетровском районе. Все работы по теплоснабжению населения эти муниципальные образования должны закончить до конца текущей недели. Как и в областном центре, где тепло начнет поступать в дома горожан 27 сентября.

Напомним, что в начале прошлой недели о начале отопительного сезона заявили главы Саткинского и Кусинского районов. Эти муниципалитеты традиционно первыми начинают подавать тепло в дома жителей из-за того, что находятся в горной местности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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