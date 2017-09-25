В Челябинской области начальник структуры РЖД, заставивший рабочих ремонтировать чужие пути, получил срок

Саткинский суд наказал сотрудника РЖД за ремонт посторонних путей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, Саткинский городской суд признал начальника Бердяушской дистанции пути структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

В ходе судебного следствия установлено, что в период с апреля по июль 2016 года южноуралец без заключения соответствующего договора организовал ремонт подъездного пути сторонней организации – АО «ВРК-3» (Златоуст), за счет сил и средств Бердяушской дистанции пути, после чего незаконно получил 30 тысяч рублей.

Суд согласился с позицией Златоустовской транспортной прокуратуры и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в 20 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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