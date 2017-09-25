Челябинец набросился на полицейского с ножом

В Челябинске грабитель во время задержания ранил полицейского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел в ночь на воскресенье в Калининском районе Челябинска у здания кафе на улице Отрадная.

Наряд полиции прибыл к заведению, узнав, что в кафе находится 20-летний челябинец, подозреваемый в грабеже. Стражи порядка попытались задержать ранее судимого парня при выходе из заведения, но тот оказал активное сопротивление сотрудникам уголовного розыска отдела полиции «Ленинский», в ходе которого ранил одного из полицейских ножом в бедро. После чего все-таки был задержан.

В настоящее время полицейскому оказана медицинская помощь.

Следственным отделом СКР по Калининскому району Челябинска возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Задержанный за совершенное ранее преступление, квалифицируемое частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (Грабеж), в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации помещен в изолятор временного содержания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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