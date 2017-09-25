Закрытие движения троллейбусов в Ленинском районе Челябинска продлено до вечера среды

В Ленинском районе Челябинска троллей бусы вернутся на привычные маршруты утром 28 сентября.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в связи с продолжением работ по укладке дорожного покрытия на Копейском шоссе от улицы Трубников до улицы Рождественского в направлении центра города продлевается закрытие движения троллейбусов до 23:00 часов 27 сентября.

В Ленинском районе на период выполнения работ троллейбусы проследуют по следующей схеме:

вводится кольцевой маршрут с трассой движения «ЧКПЗ – ул. Машиностроителей – ул. Новороссийская – ул. Гагарина – Копейское шоссе – ЧКПЗ».

вводится маршрут № 20 «ЧКПЗ – ул. Машиностроителей – ул. Новороссийская – Солнечный берег» в прямом и обратном направлении.

Троллейбусы № 10 направляются по маршруту «ул. Молдавская – ЧТЗ».

Городские власти просят пассажиров внимательно планировать поездки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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