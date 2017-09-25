Челябинца жестоко избили из-за ссоры с водителем маршрутки

Челябинца, возмутившегося из-за пересадки с маршрутки на маршрутку, жестоко избили дружки водителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшее воскресенье в Металлургическом районе города.

По словам свидетельница происшествия, пассажиры маршрутки №24 вынуждены были пересесть с одного автомобиля на другой на пересечении Комсомольского и Свердловского проспектов, так как первый маршрутчик отказался ехать дальше. Один из ехавших в маршрутке челябинцев активно возмущался по этому поводу и спорил с водителем. В конце концов, маршрутчик позвонил кому-то по телефону и попросил «наказать» несговорчивого пассажира.

Когда мужчина вышел на остановке «Першино», его «приняли» двое неизвестных и принялись здесь же жестокого избивать. Заметившая это женщина вызвала скорую медицинскую помощь и полицию. «Водитель был сказочно рад, что парня «наказали», – цитирует Telefakt.ru челябинку. – Мне потом со «скорой» и полиции звонили, спрашивали, где было происшествие. Я так и не поняла, была ли оказана помощь пострадавшему».

По информации управления МВД по Челябинску, к моменту прибытия на место происшествия полиции, на остановке уже никого не было. В настоящее время по факту инцидента ведется доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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