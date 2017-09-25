Аграрии Челябинской области превысили контрольные цифры по сбору зерновых

Южноуральские аграрии вновь замахнулись на урожай в 2 миллиона тонн зерновых.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, о ходе уборочных работ главе региона Борису Дубровскому доложил министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков.

По оперативным данным на 25 сентября, обмолочено 80% пашни, собрано свыше 1 миллиона 850 тысяч тонн зерна. Напомним, именно такие контрольные цифры по сбору урожая областные власти получили в федеральном центре на 2017 год.

Губернатор Борис Дубровский поставил задачу в 2017 году собрать два миллиона тонн зерновых: «Наша ближайшая цель – два миллиона тонн зерновых. Последние три года мы двигались к ней широкой поступью. Надеюсь, в этом году мы ее достигнем. Площадь ярового сева превысила 1,6 миллиона гектаров, это на 30 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Будем так наращивать каждый год, чтобы максимально использовать ресурс пахотных земель. Мы заинтересованы и в пшенице твердых сортов, и в фуражном зерне. Это позволит региону, во-первых, увеличить экспорт как зерна, так и готовой продукции. А во-вторых, увеличить поголовье скота и птицы».

По оперативным данным на 25 сентября, уже обмолочено 80% уборочной площади, собрано 1 миллион 850 тысяч тонн зерна. В среднем на гектар аграрии собирают по 16-17 центнеров зерна против 14 центнеров в прошлом году. В лучших хозяйствах (Еткульский и Петропавловский зерновые комплексы птицефабрики «Челябинская», хозяйства птицефабрики «Равис» и «Чебаркульской птицы», СПК «Подовинное») урожайность достигает 40 центнеров с гектара. Лидеры уборочной – Брединский, Кизильский, Варненский, Октябрьский и Троицкий районы – уже намолотили от 150 тысяч до 250 тысяч тонн зерна.

«Уборочная идет эффективно. Очевидно, что мы выполним поручение губернатора и уберем не менее двух миллионов тонн зерна, уже шесть лет мы увеличиваем сбор зерна на территории региона. По поручению губернатора мы обратились в федеральное ведомство с просьбой о проведении интервенционных торгов, чтобы аграрии могли продать свой урожай, не снижая цены», – сообщил Сергей Сушков.

Также хорошо уродился картофель. Хозяйства собирают «второго хлеба» по 170 центнеров с гектара, уже накопано 79 тысяч тонн. В этом году хозяйства заложат на хранение не менее 100 тысяч тонн картофеля и овощей. В модернизацию и строительство хранилищ только в прошлом году они вложили 120 миллионов рублей. Это обеспечит круглогодичные поставки продукции в торговлю, что будет влиять на стабильность цен.

Отметим, ежегодно по поручению Бориса Дубровского финансирование агропромышленного комплекса из областного бюджета увеличивается, появляются новые формы поддержки сельхозтоваропроизводителей. Так, в 2017 году 172 миллиона рублей выделено из областного бюджета на приобретение техники, хотя еще в 2016 году сумма составляла 62 миллиона, а также впервые введена субсидия на введение в сельхозоборот неиспользуемых угодий сельхозназначения.

В 2017 году в развитие агропромышленного комплекса региона планируется вложить свыше 4 миллиардов рублей, в том числе 2,3 миллиарда из федерального бюджета и 1,7 миллиарда – из областного. Средства выделяются на различные виды поддержки аграриев – выплату погектарных субсидий, которые в этом году по поручению главы региона были доведены до аграриев до начала посевной, субсидии на приобретение минеральных удобрений, субсидирование процентных ставок по кредитам, гранты для начинающих фермеров и семейных ферм и другие цели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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