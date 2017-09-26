Южноуральский пенсионер отправится в колонию за домогательства к школьнице

Пожилой троичанин осужден за приставания к девочке-подростку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Троицкий городской суд вынес признал 60-летнего местного жителя виновным в совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

В суде установлено, что днем 19 мая нынешнего года пенсионер находился на территории парка культуры и отдыха им. Н.Д. Томина в Троицке, где увидел незнакомую ему 13-летнюю девочку. Южноуралец подошел к школьнице сзади, обхватил руками, схватил ее за грудь, после чего высказал в ее адрес «циничные фразы на сексуальную тему».

Своими действиями троичанин «нарушил половую свободу и половую неприкосновенность несовершеннолетней, нарушил ее нормальное физическое и нравственное развитие, способствовал формированию у нее безнравственного и непристойного поведения и оказал развращающее влияние на потерпевшую», – отметили в надзорном ведомстве.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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