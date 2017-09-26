В Челябинской области спасателей подняли по тревоге, заметив голову в реке

Жители Магнитогорска вызвали спасателей, увидев голову в реке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, 25 сентября в 18:55 сотрудники Магнитогорского спасотряда областной службы по запросу полиции выезжали на реку Урал в район ДК «Орджоникидзе».

Примерно в ста метрах от берега очевидцы заметили в реке предмет, похожий на голову человека. Спасатели на лодке подплыли к объекту. В результате выяснилось, что это всего лишь манекен. Как именно он там оказался в воде – неясно. Вызов сотрудники оформили как ложный.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.09.17

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