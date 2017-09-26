Вторник, 26 сентября 2017, 10:59 мск

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Экс-преподаватель вуза из Трехгорного заплатит круглую сумму за взятку от студента

Экс-преподаватель вуза из Трехгорного заплатит круглую сумму за взятку от студента

Бывшей преподаватель вуза из южноуральского ЗАТО оштрафован на взятку.

Как сообщили РИА в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Трехгорный городской суд признал бывшего преподавателя Трехгорного технологического института виновным получении мелкой взятки и служебном подлоге.

В суде установлено, что мужчина, являясь преподавателем вуза, в мае 2017 года получил от одного из студентов института 1 тысячу 500 рублей в качестве взятки за выставление положительных оценок при сдаче зачетов по двум учебным дисциплинам. После чего без фактической проверки знаний студента собственноручно внес в зачетную книжку не соответствующие действительности сведения о сдаче им зачетов.

В дальнейшем преподаватель был уволен из образовательного учреждения.

Суд оштрафовал южноуральца на 20 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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