Дело гендиректора Копейского хлебокомбината о многомиллионной афере передано в суд

Дело гендиректора Копейского хлебокомбината и его сообщников на 355 миллионов рублей передано в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей региона. В зависимости от степени участия они обвиняются в создании, руководстве и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения, мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а также легализации имущества, приобретенного преступным путем.

По версии следствия южноуральцы в течение 2012-2015 годов осуществляли хищения недвижимого имущества, принадлежащего различным гражданам и юридическим лицам.

В 2012 году генеральный директор ООО «Копейский хлебозавод» создал преступное сообщество, вовлек председателя Челябинского областного третейского суда, действующего при ЗАО «Юридический центр «Советник права», начальника управления по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа, а также двух лиц, обладающих профессиональными знаниями и навыками в области юриспруденции.

В период с ноября 2012 по июль 2015 года обвиняемые изготавливали заведомо подложные документы на объекты имущества, а также фиктивные судебные решения Челябинского областного третейского суда о праве собственности, которые в последующем представляли в суды общей юрисдикции с целью получения исполнительных листов о признании права собственности на объекты недвижимости, принадлежащие различным гражданам и юридическим лицам. Получив исполнительные листы, в Росреестре регистрировали право собственности и таким образом завладевали имуществом.

Действуя таким способом, преступники завладели правом на 21 объект недвижимости, составляющие весь имущественный комплекс ОАО «Копейский хлебокомбинат»; зданием кинотеатра, различными нежилыми помещениями, расположенными в Копейске и находящимися в муниципальной собственности, торгово-офисными помещениями, расположенными в Челябинске и принадлежащими различным юридическим лицам, жилыми квартирами, земельными участками и нежилыми помещениями, расположенными в Челябинске и Челябинской области, а также в Курганской и Оренбургской областях.

Общий ущерб, причиненный коммерческим организациям и гражданам, составил более 355 миллионов рублей. В добровольном порядке обвиняемыми возмещен ущерб на сумму более 299 миллионов рублей. В ходе следствия наложен арест на имущество двоих обвиняемых: нежилые помещения, квартиры, автомобили, всего на общую сумму свыше 51 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Копейский городской суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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