Южноуральца отправили в колонию за вырубку берез

Дровосека из Еткульского района отправили в колонию за незаконную рубку деревьев на территории лесничества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Копейский городской суд признал жителя Еткульского района виновным в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере, а также приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте заведомо незаконно изготовленной древесины, совершенных в особо крупном размере.

В суде установлено, что южноуралец в феврале-марте 2017 года в лесном квартале ЧОБУ «Шершневское лесничество» Еткульского участкового лесничества, расположенном на территории поселка Заозерный (Копейск), не имея специального разрешения на право рубки леса и зеленых насаждений, произвел незаконную рубку 78 деревьев сырорастущей березы общим объемом 42,26 кубического местра, причинив лесному фонду Челябинской области материальный ущерб на сумму около 370 тысяч рублей. После чего часть полученной древесины продал жителю села Еткуль.

С учетом того, что обвиняемый ранее дважды приговаривался за аналогичные преступления к условным срокам лишения свободы, государственный обвинитель настаивал на наказании в виде реального лишения свободы.

Приговором Копейского городского суда виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с приобретением, хранением, перевозкой, переработкой, заготовкой с целью сбыта и сбытом древесины сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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