После гибели трехлетнего ребенка, сбитого машиной в Златоусте, возбудили уголовное дело

Южноуральские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка после ДТП.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла в Златоусте вечером 28 августа этого года.

Местная жительница, находившаяся за управлением автомобиля «Киа Спортедж», совершила наезд на 16-летнюю девочку и ее 3-летнего брата, переходивших дорогу в неустановленном для перехода месте. 2 сентября мальчик от полученных травм скончался.

По информации следственного управления СКР по Челябинской области, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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