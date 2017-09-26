Южноуральский губернатор поручил мэрам разработать долгосрочные планы благоустройства

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил задачу расширить перечень объектов по проекту «Городская среда» в 2018 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главы региона, в ходе аппаратного совещания со своими заместителями и министрами Борис Дубровский поручил главам муниципальных образований максимально использовать возможности программы «Формирование комфортной городской среды» для благоустройства территорий.

«В каждом городе есть удивительные объекты, с которыми связана история. Они нуждаются в особой защите. Мы должны максимально использовать возможности программы благоустройства, чтобы сохранять городскую среду – фонтаны, скверы, парки. Не только строить новое, но и поддерживать в нормальном состоянии то, что было построено до нас. Мне кажется, что мы должны выстраивать городскую среду в регионе таким образом, чтобы появление новых арт-объектов и точек притяжения не сопровождалось увяданием или забытьем старых, но проверенных временем, любимых жителями мест отдыха, – отметил Борис Дубровский. – Я так сформулирую задачу для глав муниципалитетов: необходимо сформировать комплексные долгосрочные планы по благоустройству территорий, там, где они уже есть – актуализировать. Ресурсов для решения этой задачи у нас достаточно. Есть федеральный проект «Городская среда. Есть дополнительные средства, выделенные муниципалитетам по нашему решению, решению правительства Челябинской области, – 4 миллиарда рублей. Есть в каждой территории неравнодушные меценаты, готовы вкладываться в родные места. Необходимо эти усилия объединить и добиваться в вопросе благоустройства синергетического эффекта».

Ранее глава региона утвердил программу благоустройства населенных пунктов Челябинской области на 2018-2022 годы, всего за пять лет на ремонт дворовых и общественных территорий в регионе будет потрачено более 5 миллиардов рублей. Каждый год муниципальные образования смогут дополнять список объектов, нуждающихся в реконструкции, но все они должны быть отремонтированы до 2022 года. В данный момент во всех муниципалитетах области специальные комиссии проводят инвентаризацию всех дворов и общественных мест. По итогам этой инвентаризации каждый район и городской округ составит список проблемных территорий, все они будут включены в пятилетнюю программу благоустройства.

Планируется, что общий объем финансирования госпрограммы составит 5 миллиардов 254 миллиона рублей. 4 миллиарда 256 миллионов рублей будет выделено из федерального бюджета. Еще 998 миллионов по распоряжению губернатора Бориса Дубровского выделят из бюджета Челябинской области (софинансирование 19%). Деньги будут равномерно распределены на пять лет. Каждый год на благоустройство будет потрачен 1 миллиард и 50 миллионов рублей.

Отдельным пунктом программы благоустройства населенных пунктов Челябинской области обозначено обустройство городских парков. В 2018 году на это выделена субсидия в размере 23,5 миллиона рублей, из них 19 миллионов рублей из федерального бюджета и 4,5 миллиона рублей – областной бюджет.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется на территории России с 2017 года. В Челябинской области по результатам общественных обсуждений для благоустройства выбраны 723 дворовых, 98 общественных территорий и 1 парк. В рамках проекта региону из федерального бюджета выделено 833 миллиона рублей, с учетом софинансирования из областного бюджета (358,3 миллиона руб.), общий объем финансирования проекта составил 1 миллиард 191,3 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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