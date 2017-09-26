Москва поддержит экспорт южноуральских аграриев

Челябинская область получит поддержку Российского экспортного центра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, Южный Урал получил право на субсидии из федерального бюджета, которые будут предоставляться российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции различными видами транспорта до границы Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Соответствующее постановление подписано правительством Российской Федерации.

«Челябинская область расширяет свои экспортные возможности, в том числе в плане логистики, – отметил глава региона Борис Дубровский. – Построен и начал работу ТЛК «Южноуральский», и, естественно, мы рассчитываем, что он будет задействован в новых экспортных железнодорожных маршрутах в Китай. Рассчитываю, что при поддержке и новых проектах Российского экспортного центра мы успешно решим многие внешнеэкономические задачи».

Отметим, что Челябинская область единственная в Уральском федеральном округе получила право на такую поддержку из федерального бюджета. Субсидирование транспортных издержек аграриев будет способствовать увеличению экспортных поставок отечественных товаров.

«Губернатор Борис Дубровский поставил задачу по расширению экспорта в Китай, это нужно для наших аграриев, потому что мы производим в три раза больше, чем потребляем, – подчеркнул министр сельского хозяйства Сергей Сушков. – Соответственно, экспортная составляющая является принципиально важной для дальнейшего развития Челябинской области. Пять предприятий уже аккредитованы и несколько лет поставляют свою продукцию в Китай. Одновременно Российский экспортный центр проводит аккредитацию новых экспортеров».

Напомним, Челябинская область сотрудничает с Российским экспортным центром с 2016 года – с того момента, как вошла в пилотную Образовательную программу РЭЦ. Основная задача Российского экспортного центра – предоставление финансовой и нефинансовой поддержки предприятиям-экспортерам по принципу «одного окна». В частности, речь идет о налаживании взаимодействия с профильными министерствами и ведомствами, выполняющими функции внешнеэкономической деятельности РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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