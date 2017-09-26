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Южноуралец организовал подпольные прогулки на аэростате

Южноуралец организовал подпольные прогулки на аэростате

Житель Челябинской области организовал нелегальные полеты на аэростате.

Как сообщили РИА в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, челябинский отдел ведомства проводится доследственная проверка по факту организации полетов на аэростате, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительным данным, 23 сентября около 18:00 по местному времени, находясь в лесном массиве у 12 километра автодороги «Златоуст – Миасс», местный житель организовал полеты на аэростате «Шахматы».

При этом у мужчины не было разрешительных документов на полет и удостоверения пилота, а также отсутствовали средства радиосвязи и пожаротушения. В связи с этим оказываемая южноуральцем услуга не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, считают следователи.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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