Жители Южного Урала и Башкирии ответят в суде за аферу в полмиллиарда

Южноуральцы и житель Башкирии «развели» шесть лизинговых компания на полмиллиарда рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей и жителя Республики Башкортостан. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

В ходе предварительного расследования установлено, что в июне -октябре 2011 года соучастники представили в лизинговые компании поддельные документы от имени двух подконтрольных организаций, выступающих в роли продавца техники и лизингополучателя, на основании которых между организациями и лизинговыми компаниями были заключены трехсторонние договоры купли-продажи и финансовой аренды (лизинга) на 133 единицы несуществующей дорожной техники.

Во исполнение указанных договоров лизинговые компании перечислили в адрес подконтрольной злоумышленникам организации свыше 500 миллионов рублей, которыми мужчины распорядились по собственному усмотрению, не исполнив обязательств по заключенным договорам. В результате преступных действий пострадали 6 лизинговых компаний, а также одна страховая компания, зарегистрированные на территории городов Москва, Санкт-Петербург, Тольятти и Воронеж.

Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.09.17

Отключай – не хочу: коммунальщики, на двое суток оставившие центр Челябинска без воды, заплатят 500 рублей штрафа. / На Южном Урале родилась девочка-богатырь. / Южноуралец организовал подпольные прогулки на аэростате. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»