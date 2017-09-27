Курорт «Увильды» продолжает брать деньги за доступ на пляж, прикрываясь лечебным статусом

Прокуратура через суд заставляет собственников курорта в Челябинской области обеспечить свободный доступ к озеру Увильды.

Как сообщал ранее «Новый День», по поручению надзорное ведомство региона провело проверку исполнения федерального законодательства на территории курорта Увильды.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства ООО «Многопрофильный центр медицины и реабилитации «Курорт Увильды» установило плату за вход на территорию курортного пляжа. Прокурор Аргаяшского района потребовал обеспечить свободный доступ к озеру Увильды. Однако в удовлетворении требований прокурора было отказано в связи с тем, что пляж курорта в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением является лечебным. Его вместимость согласно паспорту составляет 450 человек.

«Лечебный пляж размещается на обособленном участке территории и предназначается для использования отдельным санаторием или курортным районом, – пояснили сотрудникам надзорного ведомства. – При этом введено количественное ограничение на посещение и использование лечебного пляжа, исключающее неконтролируемое посещение пляжа санаторно-курортного назначения».

Вместе с тем, согласно договору водопользования, заключенному в августе 2010 года, участок акватории озера Увильды предоставлен ООО «Курорт Увильды» не для лечебных, а для рекреационных целей (отдыха, туризма, спорта), в связи с чем, прокурор обратился в суд с требованием признать действия общества по ограничению свободного доступа к водному объекту общего пользования и его береговой полосе незаконными и возложить обязанность обеспечить свободный доступ неопределенного круга лиц к озеру Увильды.

Дополнительно проведенной проверкой установлено, что за пределами территории курорта свободный доступ к озеру обеспечен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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