В Пласте известная торговая сеть продавала сигареты рядом со школой

В Челябинской области известную торговую сеть оштрафовали за торговлю сигаретами рядом со школой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе проверки надзорное ведомство Пласта установило, что в непосредственной близости от МКОУ «Школа №20» по улицам Октябрьская и Мамина-Сибиряка на расстоянии менее 100 метров находятся магазины торговой сети «Пятерочка», где осуществляется продажа табачной продукции.

«Согласно действующему законодательству запрещена розничная торговля табачной продукцией на расстоянии менее чем 100 метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг», – напоминают в пресс-службе прокуратуры.

По результатам проверок надзорное ведомство города в отношении АО «Торговый дом «Перекресток» вынесло постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, квалифицируемом частью 1 статьи14.53 КоАП РФ (несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями).

Постановлениями территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области компания оштрафована на общую сумму 60 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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