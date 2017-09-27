В Челябинске маршрутки возили пассажиров без страховки

Прокуратура требует от одного из частных перевозчиков застраховать гражданскую ответственность.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Советского района областного центра в ходе проверки исполнения законодательства в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом выявило нарушения требований законодательства в ООО «Первая Гильдия+», являющемся одним из крупнейших перевозчиков города, на маршруты которого ежедневно выходит 64 автобуса.

Установлено, что ООО «Первая Гильдия+» возило пассажиров без страхования гражданской ответственности за причинение при перевозках вреда их жизни, здоровью, и имуществу. По результатам проверки прокуратурой района в отношении директора перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Кроме того, прокуратурой района директору организации внесено представление об устранении нарушений закона в сфере пассажирских перевозок.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.09.17

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