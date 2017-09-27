На Южном Урале тракторист спалил полсотни берез

Южноуралец устроил на поле гонки с горящей шиной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Брединского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя. Он обвиняется в повреждении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, повлекшем причинение крупного ущерба.

По версии следствия обвиняемый, работающий трактористом-машинистом в местной агрофирме, в апреле 2017 года выполнял работы по уборке прошлогодней соломы на сельскохозяйственное поле, расположенном в районе поселке Калининский вблизи лесных насаждений Кортубайского участкового лесничества.

Решив, по всей видимости, сэкономить время, молодой человек прицепил к трактору покрышку, разжег ее и стал таскать по полю протяженностью 1,5 километра. Во время движения на поле загоралась стерня и копны соломы, а после огонь добрался и до леса. В результате сгорели 49 берез на площади 0,1 гектара. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации составил около 140 тысяч рублей. Южноуралец возместил его полном объеме.

Уголовное дело направлено в Брединский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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