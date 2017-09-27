В Челябинске букмекеры заплатят полмиллиона за соседство со школой танцев

В Челябинске букмекерскую контору оштрафовали за работу по соседству со школой танцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Калининского районного суда, решение о штрафе было принято по итогам рассмотрения дела об административном правонарушении, возбужденного районной инспекцией Федеральной налоговой службы.

В ходе плановой выездной проверки налоговики выяснили, что букмекерская контора работала в здании, где расположена школа танцев «Study Оn», обучающая, в том числе, детей. Это и послужило основанием для привлечения собственника предприятия к административной ответственности. В июне нынешнего года ООО было оштрафовано Калининским районным судом на 500 тысяч рублей.

Однако букмекеры обжаловали это решение в Челябинском областном суде. По их мнению, штраф был наложен неправомерно, так как в материалах дела нет доказательств, что частная школа танцев не является детским учреждением, а следовательно, и запрет на размещение игорных заведений в непосредственной близости от детских заведений в данном случае не действует.

Рассмотрев жалобу ответчика, судебная коллегия областного суда с приводимыми в ней доводами не согласилась. По мнению судей, букмекеры неверно истолковали буквы закона. И в данном случае речь идет не об организационно-правовой форме учреждения, а об оказываемых в нем услугам. Между тем, в школе танцев проводили занятия с детьми, что дает возможность называть ее детским учреждением. А следовательно, размещать букмекерские конторы в одном здании с ней незаконно.

Решение о полумиллионном штрафе вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.09.17

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