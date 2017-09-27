Эксперты: рынок онлайн-торговли Челябинска стагнирует

Челябинцы совершают покупки в интернете без энтузиазма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске посещаемость интернет-магазинов за год (с августа 2016 по август 2017 года) не изменилась. Об этом заявил главный аналитик Яндекс.Маркета Влад Исмагилов.

При этом если число переходов на сайты магазинов со стационарных компьютеров выросло на 4,9%, то с мобильных устройств челябинцы стали посещать торговые онлайн-площадки на 10,6% меньше, чем год назад. Этим Челябинск отличается от большинства других городов и регионов УрФО, где посещаемость растет именно за счет мобильных устройств (при этом реализуется кроссплатформенный сценарий: уральцы предпочитают выбирать товары на мобильном устройстве, а оформлять покупку со стационарного компьютера).

Еще одной отличительной чертой челябинцев стала крайняя экономность. Так, главной причиной покупок в интернете для них остается цена – этот фактор выделили 42,4% пользователей. И хотя желание сэкономить остается основным фактором привлекательности для российских посетителей интернет-магазинов вообще, но для жителей Челябинска очень важна еще и бесплатная доставка. 63,4% южноуральцев считают ее более привлекательной, чем прочие акции интернет-магазинов. Отметим, что в среднем по УрФО и по России эту позицию разделяют лишь 37,3% покупателей.

Наиболее частыми покупками по-прежнему остаются товары категории «кино, музыка и программное обеспечение», а также электроника и мобильные телефоны. Однако отличает жителей Челябинска и еще одно предпочтение. По словам Влада Исмагилова, среди челябинцев очень популярны товары для здоровья: за последний год их приобретали в интернете 43,3% покупателей (в среднем по России – 26,4%, а в Уральском регионе и того меньше – 24,4%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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