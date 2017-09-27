В Верхнем Уфалее намерены организовать мехобработку литейной продукции

Губернатору Челябинской области представили проект по созданию 250 рабочих мест.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Борис Дубровский провел переговоры с генеральным директором компании «Корвет» Анатолием Черновым. Предприятие является потенциальным резидентом ТОСЭР. В планах руководства – создание нового производства на базе ООО «Литейный центр» в Верхнем Уфалее.

«Этот год складывается для городского округа очень непросто. На сегодня в Верхнем Уфалее самый высокий уровень безработицы. Поэтому любой инвестиционный проект, который предполагает создание новых рабочих мест или новых производств, мы готовы рассматривать как приоритетный, – подчеркнул Борис Дубровский. – В ответ рассчитываем на социально ответственный подход бизнеса в территориях».

Собственник ООО «Литейный центр», генеральный директор курганской компании «Корвет» Анатолий Чернов представил инвестиционный проект по организации механической обработки продукции литейного производства. Предприятие располагает современным литейным оборудованием. На данный момент ООО «Литейный центр» работает стабильно и продолжает развиваться. На действующем производстве руководство планирует создать около 20 новых рабочих мест. При реализации же представленного инвестпроекта Верхний Уфалей получит не только новое современное производство, но и порядка 250 рабочих мест.

Глава региона выступил с предложением к инвестору – сдвинуть сроки начала реализации проекта. Анатолий Чернов выразил готовность форсировать работы при определенных условиях. Губернатор подчеркнул, что правительство региона готово совместно с собственниками подобрать наиболее приемлемые меры поддержки.

По словам первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Ирины Акбашевой, инвесторы могут воспользоваться как региональными, так и федеральными мерами поддержки. Речь может идти о программах Фонда развития промышленности, льготах резидентов ТОСЭР. Этот статус Верхний Уфалей может получить до конца текущего года. «Также у нас есть возможность поддержки предприятий через специальный инвестиционный контракт или приоритетный инвестиционный проект, – добавила она. – В ближайшее время мы совместно с инвесторами выберем наиболее подходящий вариант».

Челябинск, Виктор Елисеев

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