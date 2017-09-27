Среда, 27 сентября 2017, 15:58 мск

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Челябинск

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Жители Верхнего Уфалея мерзнут уже несколько дней

Жители Верхнего Уфалея мерзнут уже несколько дней

Жители самого проблемного города Челябинской области вынуждены жить без тепла при минусовых ночных температурах.

Как передает корреспондент , жители Верхнего Уфалея жалуются на отсутствие тепла в городе. Проблему обсуждают на городских форумах.

«Нязепетровск, Снежинск и Челябинск уже включили отопление! Когда у нас включат? Вроде своя котельная, на всех домах счетчики, в чем проблема??? Горячая вода еле тепленькая бежит из крана…» – сетует один из горожан.

Понять возмущение южноуральцев можно: с начала недели атмосферный воздух днем в Верхнем Уфалее прогревается не больше, чем до +5 градусов Цельсия, а ночью фиксируются и вовсе минусовые температуры. Нервозности горожанам добавляло и то, что во вторник, 26 сентября, в первой половине дня так и не было известно: подписали ли в мэрии постановление о начале отопительного сезона.

Впрочем, к концу дня все-таки стало известно, что постановление подписано, и с 27 сентября в городе стартует отопительный сезон, а в батареях уфалейцев постепенно появится тепло. Формально городские власти ничего не нарушили, ведь еще в минувшую пятницу среднесуточная температура была выше заветных +8 градусов. Однако вряд ли жителей Верхнего Уфалея, вынужденных ночевать при отрицательных температурах без отопления, такая принципиальность чиновников порадует.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.09.17

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