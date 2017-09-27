Южноуральцы, укравшие у РЖД больше полутонны лома, предстанут перед судом

В Карталах в суд направлено уголовное дело по факту кражи железнодорожного имущества.

Как уже сообщал «Новый День», в июне этого года сотрудники линейного отдела полиции на станции Карталы получили оперативная информация о том, что на территории эксплуатационного вагонного депо совершаются хищения лома черных металлов. Транспортные полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, однако сразу установить и задержать злоумышленников не представилось возможным. Розыскные мероприятия продолжались.

В результате 2 августа 2017 года по подозрению в хищении железнодорожного имущества стражи правопорядка вышли на двух 20-летних парней из местных. В ходе проверки было установлено, что молодые люди неоднократно совершали хищение железнодорожных деталей в виде кусков швеллера и уголков. Похищенное злоумышленники сдавали в пункт приема металлолома. Всего южноуральцы похитили 585 килограммов лома черного металла. Сумма причиненного ущерба составила около 3 тысяч рублей.

Следователи линейного отдела полиции на станции Карталы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицированного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража).

По информации пресс-службу Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, в настоящее время по уголовному делу следствием собрано достаточно доказательств, изобличающих подозреваемых в совершении преступления, в результате чего дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.09.17

«Роскосмос» и NASA готовы создать окололунную базу DSG. / Жители Верхнего Уфалея мерзнут уже несколько дней. / «Не надо душить нищетой – мы и так нищие»: уральские театралы выступили против госзаказа в сфере культуры. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»