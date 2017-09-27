В Челябинске меняют схему движения электротранспорта

Челябинский электротранспорт будет ходить по временной схеме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, проведение дорожных и ремонтных работ внесло коррективы в график движения троллейбусов и трамваев.

По Копейскому шоссе в направлении центра города продлевается закрытие движения троллейбусов до 23:00 часов 29 сентября.

В Ленинском районе на период выполнения работ троллейбусы проследуют по следующей схеме:

вводится кольцевой маршрут с трассой движения «ЧКПЗ – ул. Машиностроителей – ул. Новороссийская – ул. Гагарина – Копейское шоссе – ЧКПЗ»;

вводится маршрут № 20 «ЧКПЗ – ул. Машиностроителей – ул. Новороссийская – Солнечный берег» в прямом и обратном направлении;

троллейбусы № 10 направляются по маршруту «ул. Молдавская – ЧТЗ».

По улице Бажова от проспекта Победы до проспекта Комарова закрывается движение троллейбусов с 10:00 часов 28 сентября до 23:00 часов 29 сентября.

Троллейбусы №19 проследуют по маршруту «ПКиО – ЖБИ», троллейбусы №21 направляются по маршруту «Ж/д вокзал – ЖБИ», троллейбусы маршрута №26 проследуют по трассе «ул. Молдавская – ЧТЗ».

В связи ремонтом трамвайных путей по улице Труда от улицы Красноармейской до улицы Цвиллинга продлевается закрытие движения трамваев до 6:00 часов 5 октября.

Трамваи маршрута №5 проследуют по улице Карла Маркса.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.09.17

Южноуральцы, укравшие у РЖД больше полутонны лома, предстанут перед судом. / «Роскосмос» и NASA готовы создать окололунную базу DSG. / Жители Верхнего Уфалея мерзнут уже несколько дней. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»