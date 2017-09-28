Четверг, 28 сентября 2017, 09:35 мск

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Начальник филиала Мостоотряда из Челябинска не смог оспорить приговор

Начальник филиала Мостоотряда из Челябинска не смог оспорить приговор

В Челябинске вступил в силу приговор начальнику филиала Мостоотряда, похитившему свыше 155 миллионов рублей

Напомним, Советский районный суд Челябинска приговорил топ-менеджера к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Судом установлено, что челябинец, являясь начальником филиала «Мостоотряд № 16» ЗАО «Уралмостострой», в период 2013 -2015 годов, используя свое служебное положение, похитил в общей сложности 155 миллионов 624 тысячи рублей, принадлежащие ЗАО «Уралмостострой».

Через своих знакомых, предоставлявших ему данные подконтрольных фирм, от имени ЗАО «Уралмостострой» мужчина заключал с этими фирмами фиктивные агентские договоры, либо договоры об оказании юридических услуг, затем похищал переданные ему средства.

С приговором не согласился осужденный и его адвокаты, которые в апелляционных жалобах указали об отсутствии доказательств вины подзащитного.

Как сообщили РИА в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с мнением прокурора, приговор в отношении южноуральца оставлен без изменений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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