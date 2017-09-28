Две трети челябинцев недовольны ситуацией на рынке труда

Большинство жителей Челябинска отрицательно оценивают ситуацию на рынке труда.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском филиале РАНХиГС, специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии вуза в ходе инициативного социологического опроса изучили, как оценивают челябинцы ситуацию на рынке труда города в настоящее время.

Оказалось, что лишь 12,4% жителей считают, что с работой в Челябинске дела обстоят «скорее хорошо». Так чаще отвечают молодые горожане, в возрасте от 18 до 30 лет, респонденты с высшим образованием, а также челябинцы, имеющие средний уровень материальной обеспеченности, выбирающие оценочную позицию «живем нормально, но приходится экономить».

А вот более двух третей горожан (67,2%) склонны оценивать ситуацию на рынке труда г фразой «скорее плохо». «Это можно воспринять как выражение тревоги по поводу работы, как своей, так и своих близких, с мыслями «а вдруг я ее потеряю?», – отмечают социологи. – Здесь явно прослеживаются настроения неуверенности и озабоченности, которые диссонируют с оптимистичным жизненным настроем. Отметим, что социально-демографические характеристики данной группы респондентов в целом соответствуют данным по всему массиву опрошенных».

Каждый пятый горожанин, принявший участие в опросе, затруднился ответить на заданный социологами вопрос (20,4%). Среди них чаще представлены жители города в возрасте старше 50 лет. «Можно предположить, что значительная часть респондентов данной группы уже не входит в состав экономически активного населения города и, как следствие, не интересуется ситуацией на рынке труда», – делают вывод организаторы исследования.

Предсказуемой и логичной выглядит зависимость оценки ситуации на рынке труда города и уровня удовлетворенности собственной жизнью: среди тех, кто говорит о том, что ситуацию на рынке труда можно охарактеризовать фразой «скорее плохо», гораздо больше челябинцев, которые полностью или скорее не удовлетворены собственной жизнью.

Интересно, что процент респондентов, позитивно оценивающих ситуацию, сложившуюся на рынке труда, выше в Калининском районе. Противоположная ситуация в оценках населения – в Ленинском районе города. А затруднившихся с ответом больше всего в Курчатовском районе Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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