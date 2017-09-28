В Челябинской области маршрутка протаранила фуру: есть пострадавшие

В Миассе маршрутка не пропустила большегруз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вчера, 27 сентября, возле дома № 45-«а» по Севастопольской улице. Маршрутный микроавтобус «Луидор-225000», двигаясь на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу большегрузу Volvo SH-12 с полуприцепом. Фура в это время завершала движение через перекресток.

Как пишет U24, в результате ДТП пострадала 54-летняя пассажирка микроавтобуса. Женщине оказали медицинскую помощь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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