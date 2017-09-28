Дефицит бюджета Челябинской области сократился вчетверо

Власти Челябинской области направили дополнительные доходы на покрытие дефицита бюджета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства финансов Челябинской области, с запланированных на 2017 год 10 миллиардов рублей бюджетный дефицит уменьшился до 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Пшеницын.

Корректировки главного финансового документа одобрены южноуральскими депутатами и предусматривают увеличение доходов региональной казны почти на 9,8 миллиарда рублей за счет собственных поступлений, а также на 153,8 миллиона рублей за счет федеральных трансфертов. По словам министра финансов, параметры бюджета изменились в связи с пересмотром оценки его ожидаемого исполнения на текущий год и необходимостью уточнения объемов федеральной помощи.

Львиную долю налоговых и неналоговых поступлений – 7,5 миллиарда рублей – решено направить на сокращение дефицита. Таким образом, запланированный на 2017 год разрыв между доходами и расходами уже сейчас сократился в четыре раза, с 10 до 2,5 миллиарда рублей. Оставшиеся средства пойдут на решение социально значимых вопросов региона.

По мнению Андрея Пшеницына, в перспективе область может закончить год вообще без дефицита. «Если смотреть на темпы роста доходов и ту динамику, что есть сегодня в экономике, то такое завершение финансового года реально. Даже при том, что в июне мы уже увеличивали бюджет за счет допдоходов. И сейчас, в сентябре, тоже внесли новые расходы, – пояснил министр финансов. – Это значит, что область однозначно находится в большем плюсе, чем изначально планировалось».

Добавим, что пришедшие в область федеральные средства имеют целевое назначение и будут направлены на реконструкцию противотуберкулезного диспансера в Челябинске, обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированным питанием для детей-инвалидов и другие нужды региона.

С учетом всех принятых депутатами изменений параметры областного бюджета на 2017 год составляют: по доходам – 141 миллиард 615,7 миллиона рублей, по расходам – 144 миллиарда 119,4 миллиона рублей. Дефицит – 2 миллиарда 503,8 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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