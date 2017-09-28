Челябинец, разгуливавший с головой матери в мешке, ее не убивал

Челябинца «Жанну» обвинили в мошенничестве и надругательстве над трупом.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве и надругательстве над телом умершей.

По версии следствия, днем 6 июня 2017 года около одного из домов по улице Куйбышева в Курчатовском районе Челябинска обнаружен пакет в частями человеческого тела. По данному факту следственными органами СКР было возбуждено уголовное дело, квалифицированное частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По результатам комплекса проведенных следователями СК следственных действий, включающих проведение экспертиз и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального управления МВД России были установлены личности потерпевшей и лица, причастного к совершению преступления. Им оказался 55-летней сын челябинки, называющий себя «Жанна». Не работающий мужчина после естественной смерти матери, решил избавиться от тела и скрыть факт смерти, для того чтобы получать ее пенсию. Для этого он расчленил тело умершей, фрагменты которого сокрыл в разных районах областного центра. Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы, тело женщины было расчленено после смерти.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в ходе расследования уголовного дела, установила вменяемость обвиняемого, отметив наличии у него психических отклонений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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