Четверг, 28 сентября 2017, 14:07 мск

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Экс-вице-мэра Копейска признали виновной в мошенничестве

Экс-вице-мэра Копейска признали виновной в мошенничестве

В Челябинской области бывшей высокопоставленной чиновнице дали условный срок.

Как сообщили РИА в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Копейский городской суд вынес признал бывшего вице-мэра города виновной в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

По версии следствия обвиняемая в марте 2014 года, являясь заместителем главы администрации и руководителем аппарата администрации, достоверно зная о наличии вакантной должности документоведа в реферантуре заместителя главы администрации, фиктивно трудоустроила на муниципальную службу гражданина и, используя его банковскую карту, с июня 2014 года по март 2016 года получала начисленную ему заработную плату, которой распоряжалась по своему усмотрению.

В результате преступных действий обвиняемая похитила около 270 тысяч рублей.

Вину в предъявленном обвинении подсудимая признала частично, пояснив, что денежные средства тратились на нужды администрации. Ущерб возмещен в полном объеме.

Суд назначил виновной наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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