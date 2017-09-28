В Златоусте мэрия «простила» арендаторам почти 40 миллионов рублей долга

Прокуратура Златоуста потребовала от чиновников принять меры к взысканию многомиллионной задолженности с арендаторов муниципального имущества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Златоуста провело проверку на предмет полноты принимаемых мер по пополнению доходной части бюджета со стороны Комитета по управлению имуществом Златоустовского городского округа, на который возложены полномочия собственника в отношении муниципального имущества и земельных участков.

Установлено, что по состоянию на 31 августа этого года задолженность по 82 договорам аренды муниципального имущества на сумму более 15 миллионов рублей, по 1 тысяче 377 договорам аренды земельных участков – более 23 миллионов рублей.

При наличии продолжительного периода неплатежей и значительной суммы задолженности меры по взысканию не принимаются, констатировали в прокуратуре.

В случае погашения должником суммы задолженности по арендной плате, Комитетом не решается вопрос о взыскании с него штрафных санкций за нарушение сроков платежей, в то время как ответственность за это предусмотрена договорами. «Такое бездействие Комитета не отвечает требованиям бюджетного, земельного и гражданского законодательства, влечет освобождение от материальной ответственности перед бюджетом недобросовестных арендаторов», – резюмировали в надзорном ведомстве.

Кроме того, чиновники не используют право на досрочное расторжение договоров с арендаторами – неплательщиками.

Наконец, в нарушение ст.610 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации работа по истребованию земельных участков, срок аренды по которым истек, не организована. Отмечены случаи, когда срок договоров аренды истек более года назад, но меры по понуждению пользователя к возврату земельного участка не принимались.

Также выявлены факты заключения не соответствующих закону новых договоров для завершения строительства и дополнительных соглашений к договорам аренды, предусматривающих изменение разрешенного использования на «строительство» или «размещение объекта», в то время как участок для строительства в установленном порядке не отводился. Неправомерное изменение разрешенного использования может повлечь застройку участка и последующее незаконное приобретение в собственность в порядке реализации исключительного права по цене ниже рыночной, что нарушает имущественные права муниципального образования, напоминают в прокуратуре.

По фактам выявленных нарушений руководителю руководству Златоустовского городского округа внесено представление. Устранение нарушений поставлено на контроль в прокуратуре города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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