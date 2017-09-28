В Челябинске сотрудник ГАИ устроил дома нарколабораторию

Челябинский полицейский в свободное от работы время готовил синтетические наркотики.

Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, 27 сентября текущего года сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий на съемной квартире в Ленинском районе Челябинска задержан сотрудник Госавтоинспекции, который осуществлял производство наркотического средства синтетического происхождения «Амфетамин».

В ходе мероприятия обнаружено и изъято около 5 граммов готового вещества, хранимого с целью потребления и сбыта, а также ингредиенты и оборудование, необходимое для кустарного изготовления указанного наркотического вещества.

В настоящий момент службой собственной безопасности регионального управления МВД готовятся материалы для направления в следственное подразделение СУ СКР по Челябинской области для принятия процессуального решения. Начальником ГУ МВД Андреем Сергеевым принято решение об увольнении сотрудника и привлечении к строгой дисциплинарной ответственности его непосредственных руководителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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