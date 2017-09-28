Сотрудники магнитогорского детдома присвоили почти два с половиной миллиона рублей

Бухгалтера магнитогорского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, больше года начисляли себе завышенную зарплату.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении трех бухгалтеров муниципального учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Апельсин» (Магнитогорск), подозреваемых в мошеничестве.

По версии следствия, в период 2016 – 2017 годов подозреваемые, используя служебное положение, путем внесения в реестры на перечисление заработной платы завышенных сумм, похитили из муниципального бюджета более 2,4 миллиона рублей. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России по Челябинской области, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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