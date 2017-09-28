В Челябинске начал работу Южно-Уральский гражданский форум

Южноуральский губернатор Борис Дубровский открыл первый Южно-Уральский гражданский форум.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый Южно-Уральский гражданский форум начал работать сегодня с пленарного заседания «Гражданское общество как фактор развития экономики». В его работе принял участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Обращаясь к участникам мероприятия глава региона отметил, что проведение форума имеет для Южного Урала большое значение. «Сегодня мы с вами вместе создаем новую площадку для широкого обсуждения социально-значимых вопросов. Она открыта для всех. На форуме работают представители из 15 регионов России. Есть возможность обменяться опытом, обсудить лучшие практики и инициативы, наладить контакты», – подчеркнул губернатор.

Основная задача Южно-Уральского гражданского форума 2017 – деловое обсуждение путей развития гражданского общества и его взаимодействия с властью. «Форум станет еще одним дополнительным каналом обратной связи. По крайней мере, такую задачу мы ставим перед собой», – сказал губернатор.

Оценили значимость съезда и в Москве. «Благодаря подобным мероприятиям, которые проходят по всей России, происходит некое единение и понимание друг друга между властью, гражданами и бизнесом», – подчеркнул в приветственном слове заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александр Точнов.

Во второй половине дня участники форума разделились на семь образовательных площадок, на которых начало обсуждение различных сторон деятельности некоммерческих организаций, в том числе развитию волонтерского движения, доступу НКО к сфере оказания социальных услуг и взаимодействию общественников с бизнесом.

Работа форума продлится два дня. В нем примут участие более 500 представителей социально-ориентированных общественных организаций, гражданских активистов, представителей исполнительных и законодательных органов власти, бизнеса и средства массовой информации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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