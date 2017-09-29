«Просили не шуметь»: южноуральская полиция приступает к контролю за соблюдением тишины

С 1 октября сотрудники полиции Челябинской области будут контролировать соблюдение тишины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, распоряжением правительства России утверждено Соглашение между Министерством внутренних дел и правительством Челябинской области о передаче МВД части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных статьей 13 закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области» – нарушение покоя граждан и тишины.

В соответствии с Соглашением реализацию передаваемых полномочий Главное управление Министерства внутренних дел по Челябинской области.

Региональный полицейский главк приступит к исполнению переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях за нарушение покоя граждан и тишины с 1 октября 2017 года.

К действиям, нарушающим покой граждан и тишину в рабочие дни в период времени с 22 до 6 часов, а в выходные (суббота и воскресенье) и нерабочие праздничные дни – с 23 до 8 часов, относятся:

использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли (киосках, павильонах, лотках), повлекшее нарушение покоя граждан и тишины;

игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия, сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины;

непринятие мер по отключению звуковой охранной сигнализации автомобилей, а также действия, совершаемые в процессе эксплуатации транспортных средств, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины;

использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины;

производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины.

В соответствии со статьей 13 закона Челябинской области нарушение покоя граждан и тишины влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 25 тысяч рублей, на юридических лиц – от 10 до 100 тысяч рублей, предупредили в южноуральской полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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